Akaryakıt benzin fiyatı son dakika haberleri araç sahiplerinin bir numaralı gündemini oluyor. Hemen hemen her gün anlık grafik değişirken istasyonlara gidilmeden önce Benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi, indirim ya da zam gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olurken en son benzin fiyatı 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibarıyla 1 lira 33 kuruş oldu. Peki 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel benzin fiyatları