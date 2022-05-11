Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 07:37

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika haberleri araç sahiplerinin bir numaralı gündemini oluyor. Hemen hemen her gün anlık grafik değişirken istasyonlara gidilmeden önce Benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi, indirim ya da zam gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olurken en son benzin fiyatı 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibarıyla 1 lira 33 kuruş oldu. Peki 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, indirim var mı? İşte güncel benzin fiyatları

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

Araç sahipleri benzin fiyatları ile ilgili yeni ve son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Brent petroldeki düşüş ve Rusya Ukrayna savaşı benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu noktada 11 Mayıs 2022 Benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar ve 1 litresi kaç TL sorularına yanıt arıyor. Peki 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Benzin: 21,12 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 21,23 TL

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: : 21,21 TL

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GÜNCEL LİSTE AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL, akaryakıta zam geldi mi, benzin indirimi var mı?

İZMİR MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,15 TL

SON DAKİKA