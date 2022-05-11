Araç sahipleri benzin fiyatları ile ilgili yeni ve son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Brent petroldeki düşüş ve Rusya Ukrayna savaşı benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu noktada 11 Mayıs 2022 Benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar ve 1 litresi kaç TL sorularına yanıt arıyor. Peki 11 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?