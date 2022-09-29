Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

Akaryakıt benzin fiyatı ile ilgili son durumu merak edenler grafiği araştırıyor. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle "29 Eylül 2022 Bugün LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç para?" sorularına yanıt arıyor. Son aylarda en düşük seviyelerini gören brent varil fiyatı motorine ve benzine indirim beklentisini beraberinde getiriyor. Peki 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı son durum