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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.09.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:09

Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

Akaryakıt benzin fiyatı ile ilgili son durumu merak edenler grafiği araştırıyor. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle "29 Eylül 2022 Bugün LPG, Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç para?" sorularına yanıt arıyor. Son aylarda en düşük seviyelerini gören brent varil fiyatı motorine ve benzine indirim beklentisini beraberinde getiriyor. Peki 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı son durum

Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, motorin ve benzin fiyatı indirim var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen brent petrol fiyatı, motorin ve benzin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Peki 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ile ilgili son gelişmeler

Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

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Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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