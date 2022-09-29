Benzin fiyatı son durum: 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, motorin ve benzin fiyatı indirim var mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen brent petrol fiyatı, motorin ve benzin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Peki 29 Eylül 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ile ilgili son gelişmeler