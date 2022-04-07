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Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:48

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Motorin benzin fiyatı zam ve indirim gibi son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerden direkt olarak etkilenen petrol piyasaları son dönemde inişli çıkışlı seyriyle ilgi görüyor. Hal böyleyken gündemi yakından takip eden vatandaşlar "1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıkarken yaşanan bu artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki, 7 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, zam veya indirim geldi mi? İşte detaylar...