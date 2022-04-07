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Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:48

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Motorin benzin fiyatı zam ve indirim gibi son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerden direkt olarak etkilenen petrol piyasaları son dönemde inişli çıkışlı seyriyle ilgi görüyor. Hal böyleyken gündemi yakından takip eden vatandaşlar "1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıkarken yaşanan bu artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki, 7 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, zam veya indirim geldi mi? İşte detaylar...

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Motorin benzin fiyatı yaşadığı düşüş ve artışlarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak gelen indirim ve zam haberleriyle özellikle araç sahipleri "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularını gündeme taşıyor. Geçtiğimiz gün Uluslararası Enerji Ajansı'nın savaş nedeniyle yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını duyurmuş bu da piyasaları etkileyen etmenlerden olmuştu. İşte 7 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri...

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

7 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

7 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

7 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

BENZİN FİYATI SON DURUM || 7 Nisan 2022 Piyasalarda 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

BRENT PETROLDE İLGİNÇ GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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