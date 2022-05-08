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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 07:43

Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahiplerinin güncel olarak takip ettiği benzin fiyatı son dakika gelişmeleri gündemde yer edinmeye devam ediyor. Vatandaşlar 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL sorusuyla güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar açıklandı. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken 8 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni akaryakıt benzin fiyatları son durum bilgisi

Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

8 Mayıs Pazar günü güncel benzin fiyatları merak ediliyor. Petrol piyasasında son dönemde artış gözlemlenirken uzmanlara göre FED kararı sonrası doların gevşemesi, şimdilik muhtemel akaryakıt zammını frenleyecek. En son Ramazan Bayramı öncesi benzin fiyatlarına 1 TL 33 kuruş zam yapılmıştı. Peki 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi? İşte akaryakıt benzin fiyatları 2022

Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

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Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

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