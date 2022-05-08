Benzin fiyatı son durum: 8 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahiplerinin güncel olarak takip ettiği benzin fiyatı son dakika gelişmeleri gündemde yer edinmeye devam ediyor. Vatandaşlar 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu, benzin litre fiyatı kaç TL sorusuyla güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar açıklandı. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken 8 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni akaryakıt benzin fiyatları son durum bilgisi