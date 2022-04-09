Benzin ve motorinde indirim var mı, düştü mü yükseldi mi sorularının yanıtları merak ediliyor. Son olarak brent petrol fiyatları düşerek 100 dolar seviyesine kadar yaklaşmıştı. Hal böyle olunca; "Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sürüyor. Peki; benzin fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi yükselecek mi? İşte benzin fiyatı son liste 9 Nisan 2022.