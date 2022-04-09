Benzin fiyatları 9 Nisan Cumartesi günü de araştırılıyor. Piyasaların seyrine göre inişli çıkışlı grafik yakalayan mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı son rakamlar araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle 1 litre benzin ne kadar sorusuna cevap aranırken "Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?" sorusunun cevabı anlık olarak takip ediliyor. Peki; benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi, son durum nedir? İşte 9 Nisan 2022 Benzin fiyatları son bilgiler.