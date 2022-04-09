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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:42

Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

Benzin fiyatları 9 Nisan Cumartesi günü de araştırılıyor. Piyasaların seyrine göre inişli çıkışlı grafik yakalayan mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı son rakamlar araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle 1 litre benzin ne kadar sorusuna cevap aranırken "Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?" sorusunun cevabı anlık olarak takip ediliyor. Peki; benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi, son durum nedir? İşte 9 Nisan 2022 Benzin fiyatları son bilgiler.

Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

Benzin ve motorinde indirim var mı, düştü mü yükseldi mi sorularının yanıtları merak ediliyor. Son olarak brent petrol fiyatları düşerek 100 dolar seviyesine kadar yaklaşmıştı. Hal böyle olunca; "Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sürüyor. Peki; benzin fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi yükselecek mi? İşte benzin fiyatı son liste 9 Nisan 2022.

Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

9 NİSAN BENZİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul benzin fiyatı: 19,00 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,08 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,10

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Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

9 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

9 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin fiyatı son durum 9 Nisan 2022: Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç para?

BRENT PETROLDE DİKKAT ÇEKEN GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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