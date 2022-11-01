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Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:17

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Son dakika bilgisine göre, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Kasım 2022 Salı il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum araç sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Brent petrol piyasası ve döviz kurundaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde zam ve indirim şeklinde etkisini gösteriyor. Hal böyleyken akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam veya indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, bugün motorine ve benzine zam mı geldi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Son dakika bilgisine göre, benzine zam geldi. Peki, motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Kasım 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, Bbrent petrolde ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları, sürekli değişiyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Son gelen bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam geldi.

Benzine gelen bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37 TL'ye, Ankara'da 21,52 TL'ye ve İzmir'de 21,53 TL'ye yükseldi.

Motorin fiyatlarında ise şu an bir değişiklik beklenmiyor.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Kasım 2022 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 21,52 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

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