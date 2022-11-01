Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:17

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 1 Kasım 2022: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Son dakika bilgisine göre, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Kasım 2022 Salı il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…