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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:14

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hal böyleyken araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor. Peki, Motorin ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 31 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dünya genelinde motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde inişli çıkışlı bir etkiye sebep oluyor. Durum böyleyken araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce bulundukları illerin benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Son olarak benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği belirtildi. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte 31 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

Son gelen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine beklenen bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

Motorin fiyatlarında ise şu an bir değişiklik beklenmiyor.

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 20,80 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

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