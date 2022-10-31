Haberler Yaşam BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:14

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI SON DAKİKA: Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 31 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hal böyleyken araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor. Peki, Motorin ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 31 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…