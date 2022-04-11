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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:37

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

Motorin fiyatları son dakika... Brent petrolün düşmesiyle birlikte benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Akaryakıt fiyatlarında oluşan bu beklentinin ardından beklenen son dakika haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları indirim gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde ise önümüzdeki günlerde benzin fiyatı için de indirim gündeme gelebilir. İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte, güncel akaryakıt fiyatları tablosu

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

Motorin fiyatları için beklenen haber geldi. Brent petroldeki düşüşün ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim bekleniyor. Brent petroldeki düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim gündeme gelebilir. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından İstanbul, Ankara İzmir'de motorin fiyatları ve benzin fiyatı litresi ne kadar, kaç TL oldu sorularının cevabı aranıyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatı

Motorin Fiyatları İçin İndirim Gelişmesi! - Benzin Fiyatı İndirim Gelecek Mi?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen iyimser mesajlar brent petrol fiyatında düşüş yaşantı. Bu düşüş ile birlikte ise akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başlamıştı.

İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları;

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altını gördü. Bununla beraber sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için pompaya yansıyacak şekilde indirim gelecek. Petrol fiyatları için düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim yaşanacak. Peki, bu indirim ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

İstanbul, Ankara, İzmir Benzin Ve Motorin Fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor. İşte, indirim öncesi güncel rakamlar;

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 21,38 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları indirim müjdesi! İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, indirim mi zam mı geldi?

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21,37 TL

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