Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:00

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahipleri benzin fiyatı ile ilgili son dakika haberleri anlık takip ediyor. Brent petrol 105 dolara gerilerken mazot ve benzin fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce "27 Nisan 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. En son brent petrol fiyatları düşüşe geçerken benzin ve motorin indirimi beklentisi oluştu. Peki Benzin fiyatı ve motorin son durum ne? 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Benzin fiyatları ve akaryakıt indirim ve zam haberleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerden etkilenen petrol piyasaları son dönemde inişli çıkışlı seyriyle dikkat çekiyor. Benzinin litre fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendirirken indirim ya da zam gelecek mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki Benzin fiyatı ve motorin son durum nedir? 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

BRENT DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarındaki indirim sebebiyle benzin ve motorinde de indirim beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi.

27 Nisan 2022 sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?
SON DAKİKA