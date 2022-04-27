Haberler Yaşam Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 27.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 10:00

Benzin fiyatı ve motorin son durum: 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?

Araç sahipleri benzin fiyatı ile ilgili son dakika haberleri anlık takip ediyor. Brent petrol 105 dolara gerilerken mazot ve benzin fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce "27 Nisan 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. En son brent petrol fiyatları düşüşe geçerken benzin ve motorin indirimi beklentisi oluştu. Peki Benzin fiyatı ve motorin son durum ne? 27 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıtta indirim var mı, zam geldi mi?