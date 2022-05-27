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Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 14:14

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?

Akaryakıt ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin bugünde gündeminde yer alıyor. Dün akşamla birlikte, 26 Mayıs gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin 1,42 lira, motorin litre fiyatı 1,35 lira, otogaz ise 35 kuruş oldu. İstasyon duraklarına gidilmeden önce 27 Mayıs 2022 LPG, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, zam ya da indirim var mı?' soruları yanıt arıyor. Peki 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar, akaryakıt indirim var mı, zam geldi mi, 1 litre benzin ne kadar oldu? İşte yeni ve güncel il il benzin fiyatları

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 27 Mayıs Cuma sabah saatleri itibariyle motorin ve benzin fiyatı güncel liste belli oldu. Brent petrol fiyatı, ABD enflasyon verisi, FED faiz kararı gibi son dönemde birçok konudan etkilenen akaryakıt fiyatları için 27 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim var mı? sorularına yanıt aranıyor. 27 Mayıs 2022 motorin zammı sonrası benzin fiyatı da etkilendi. Peki 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar, akaryakıt indirim var mı, zam geldi mi, 1 litre benzin ne kadar oldu?

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?

MOTORİN FİYATLARI SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 23,50 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 23,59 TL'den işlem görüyor.

BENZİN FİYATI SON DURUM

27 Mayıs Cuma günü itibariyle benzinin litresi İstanbul'da 24,32 TL, Ankara'da 24,42 TL ve İzmir'de 24,42 TL'den işlem görüyor.

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BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?

İSTANBUL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 27 MAYIS

Benzin: 24.32TL

Motorin (Mazot): 23,50 TL

LPG (Otogaz): 11.61 TL

İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 27 MAYIS

Benzin: 24.42 TL

Motorin (Mazot): 23.59 TL

LPG (Otogaz): 11.55 TL

ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 27 MAYIS

Benzin: 24.42 TL

Motorin (Mazot): 23.59 TL

LPG (Otogaz): 11.85 TL

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM LİSTESİ! 27 Mayıs 2022 Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, yeni indirim var mı, zam geldi mi?
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