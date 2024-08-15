Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:50
AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorine ve LPG fiyatları gündeme geldi. 15 Ağustos itibarıyla benzine zam geldi. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin fiyatları da değişti. Peki, 15 Ağustos benzin fiyatları ne kadar? Benzin, motorine ve LPG'ye zammı geldi? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları