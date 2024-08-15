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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:50

AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorine ve LPG fiyatları gündeme geldi. 15 Ağustos itibarıyla benzine zam geldi. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin fiyatları da değişti. Peki, 15 Ağustos benzin fiyatları ne kadar? Benzin, motorine ve LPG'ye zammı geldi? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

BRENT petrol fiyatları döviz kurundaki değişiklikle birlikte benzin fiyatları da sorgulanmaya başladı. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni benzin fiyatları araştırılıyor. Peki yeni benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında ise şuan bir zam yapılmadı.

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AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2024:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL

AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorine ve LPG’ye zammı geldi, ne kadar? 15 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları
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