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Haberler Yaşam Benzin fiyatları listesi güncel! Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin kaç lira?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 22:49

Benzin fiyatları listesi güncel! Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin kaç lira?

Dövizde yaşanan düşüşle beraber Akaryakıt, benzin fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son dönemde piyasalardan direkt olarak etkilendiğinden zamlarla anılan fiyatlar şimdi ise indirim beklentileriyle araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle fiyatlardaki artışların durdurulduğu bildirilmişti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte detaylar...

Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot benzin fiyatları listesi güncel!

Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika indirim haberleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dövizde yaşanan düşüşle birlikte "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kurdaki yukarı yönlü hareketlerle artış yaşayan ürünlerin maliyet düşüklüğü ile şimdi ise indirim yapması bekleniyor. Peki, Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot benzin fiyatları listesi güncel!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

İNDİRİM BENZİN, MOTORİN VE LPG ÜRÜNLERİNİN TAMAMINA YANSIYACAK

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

FİYAT ARTIŞLARI DÜN GECEDEN İTİBAREN DURDURULDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (22 ARALIK 2021)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 12,23 TL
İzmir'de benzinin litresi : 12,30 TL
Ankara'da benzinin litresi : 12,28 TL

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Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot benzin fiyatları listesi güncel!

Güncel Motorin Litre Fiyatları:

İstanbul'da motorin litresi : 12,02 TL
İzmir'de motorin litresi : 12,10 TL
Ankara'da motorin litresi : 12,08 TL
Güncel LPG Litre Fiyatları:

Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot benzin fiyatları listesi güncel!

İstanbul'da LPG litresi : 9,27 TL
İzmir'de LPG litresi : 9,15 TL
Ankara'da LPG litresi : 9,32 TL

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