Benzin fiyatları listesi güncel! Benzin, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum nedir? 23 Aralık 2021 Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin kaç lira?

Dövizde yaşanan düşüşle beraber Akaryakıt, benzin fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son dönemde piyasalardan direkt olarak etkilendiğinden zamlarla anılan fiyatlar şimdi ise indirim beklentileriyle araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle fiyatlardaki artışların durdurulduğu bildirilmişti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte detaylar...