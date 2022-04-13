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Giriş Tarihi: 13.04.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 07:37

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatı son dakika haberleri yeni günde yakından takibe alınıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerine neden olan varil fiyatı motorinde kendini gösterdi ve mazot fiyatları 1,04 TL indirim aldı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor. Anlık grafiği sürekli değiştiği için "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, düştü mü, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 13 Nisan 2022 Bugün Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ile güncel son durum

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?

13 Nisan Çarşamba günü itibariyle benzin fiyatları son dakika gelişmeleri merak konusu oluyor. Brent petrolde düşüşün devam etmesi önümüzdeki günlerde benzin fiyatı indirim beklentisini güçlendiriyor. Akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini sorgulayanlar ise benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi, sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Peki 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar, düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte son bilgiler…

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM

Dün akşam saatleri itibarıyla duyurulan 1,04 TL motorin indirimi bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.

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BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ!

Rusya Ukrayna krizi müzakerelerin yoğunlaşmasıyla geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesiyle ateşkes umutlarını artırdı.

Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.

Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi de petrol fiyatları için baskı yaratan bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Bu endişenin altında Çin'in vaka sayıları için sert tedbir kararları yatıyor.

Ekonomistler, Rusya'ya gelecek ek yaptırım kararlarının piyasalarda petrol arzı endişesini körüklediğini belirterek, kalıcı ateşkes sağlanmadan petrol fiyatları için oynaklığın sürebileceğine dikkat çekti.

BENZİN FİYATI SON DAKİKA GELİŞMESİ! 13 Nisan 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, indirim geldi m? 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu?
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