BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ!

Rusya Ukrayna krizi müzakerelerin yoğunlaşmasıyla geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesiyle ateşkes umutlarını artırdı.

Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.

Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi de petrol fiyatları için baskı yaratan bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Bu endişenin altında Çin'in vaka sayıları için sert tedbir kararları yatıyor.

Ekonomistler, Rusya'ya gelecek ek yaptırım kararlarının piyasalarda petrol arzı endişesini körüklediğini belirterek, kalıcı ateşkes sağlanmadan petrol fiyatları için oynaklığın sürebileceğine dikkat çekti.