Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatı son dakika haberleri yeni günde yakından takibe alınıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerine neden olan varil fiyatı motorinde kendini gösterdi ve mazot fiyatları 1,04 TL indirim aldı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor. Anlık grafiği sürekli değiştiği için "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, düştü mü, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 13 Nisan 2022 Bugün Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ile güncel son durum