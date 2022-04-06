Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıkarken yaşanan bu artış sonrası benzin fiyatı da gündemdeki yerini aldı. Rus birliklerinin savaş suçu işlediği iddialarıyla beraber yeni yaptırım kararı endişeleriyle fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak gelen indirim ve zam haberleriyle özellikle araç sahipleri "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde brent petroldeki düşüş indirim haberlerini de beraberinde getirmişti. Peki, 6 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne, zam veya indirim geldi mi? İşte son dakika gelişmeleri...