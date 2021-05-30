Haberler Yaşam Benzin istasyonlarında yeni dönem başlıyor! Araç sahipleri dikkat!

Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 17:35

Benzin istasyonlarında yeni dönem başlıyor! Araç sahipleri dikkat!

Otomobiller değişiyor, otomobillerle alakalı alanlarda da büyük değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de akaryakıt istasyonları. Akaryakıt istasyonlarında yeni bir sistem devreye girmeye hazırlanıyor. Söz konusu bu sistemle birlikte artık yakıt almak biraz daha farklı şekilde olacak ve araç sürücüleri istasyonlarda görevli kimseyi bulamayacak. Şu anda test aşamasında olan bu sistem nedir? Yeni akaryakıt istasyonu sistemi nasıl çalışıyor?