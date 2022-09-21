Haberler Yaşam MAZOT BENZİN FİYATI: 21 Eylül LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, İstanbul, Ankara, İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:47

MAZOT BENZİN FİYATI: 21 Eylül LPG, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, İstanbul, Ankara, İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki peş peşe zam ve indirim haberleriyle beraber vatandaşlar, güncel benzin ve motorin fiyatı ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. rent petrolün piyasadaki iniş çıkışlarıyla paralel olarak zam ve indirim haberleri peş peşe gelirken vatandaşlar "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına güncel yanıtı arıyor. Son olarak ise motorine dün gece yarısı itibarıyla indirim geldi. İşte 21 Eylül son durum ve detaylar...