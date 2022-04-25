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Haberler Yaşam Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:38

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

Son dönemde düşüşe geçen brent petrolle beraber benzin fiyatı, indirim beklentileriyle milyonların gündeminde yer alıyor. Petrol piyasasındaki dalgalı seyirden etkilenen akaryakıt fiyatlarına son dönemde peş peşe zam ve indirim kararı geliyor. Özellikle araç sahipleri gün içerisinde güncel fiyat listesi için "25 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, ne zaman indirim gelecek, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Konuya dair gelişmeler yurt genelinde öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunurken piyasadaki fiyatlar bilindiği üzere il il değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son durum...

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

Benzin motorin fiyatı güncel liste... Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD ham petrolü 100 doların altını gördü. Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü. Bu gelişmelerle beraber vatandaşlar petrol piyasasındaki bu düşüşün pompaya yansıyacağı tarihi merak ediyor. Hal böyleyken "25 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, ne zaman indirim gelecek, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve benzin fiyatına dair son durum...

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

BRENT DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.

Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü.

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Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

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