Haberler Yaşam Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:38

Benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi? Brent petrol çakıldı, benzine indirim bekleniyor!

Son dönemde düşüşe geçen brent petrolle beraber benzin fiyatı, indirim beklentileriyle milyonların gündeminde yer alıyor. Petrol piyasasındaki dalgalı seyirden etkilenen akaryakıt fiyatlarına son dönemde peş peşe zam ve indirim kararı geliyor. Özellikle araç sahipleri gün içerisinde güncel fiyat listesi için "25 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, ne zaman indirim gelecek, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Konuya dair gelişmeler yurt genelinde öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunurken piyasadaki fiyatlar bilindiği üzere il il değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte son durum...