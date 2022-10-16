Haberler Yaşam BENZİN MOTORİN FİYATI SON DAKİKA - 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 16.10.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 14:32

BENZİN MOTORİN FİYATI SON DAKİKA - 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Son dönemde iniş ve çıkışlarıyla yeniden dikkat çeken benzin ve motorin fiyatı, araç sahipleri tarafından da merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıtta indirim haberleri beklentileri doğmuş ancak dolar kurundaki artış, pompaya zam olarak yansımasına neden oldu. Bu kapsamda ise vatandaşlar "16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Son olarak motorine 1,01 TL zam geldiği duyuruldu. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyle benzin ve motorin litre fiyatı.