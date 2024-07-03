Haberler
Yaşam
Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:07
3 Temmuz 2024 Çarşamba günü enflasyon rakamları netleşti. Bu noktada benzine motorine ve LPG'ye gelecek olan ÖTV zammı da belli oldu. Benzin, motorin ve otogazda (LPG) maktu ÖTV tutarları altı aylık üretici enflasyonu kadar zamlandı. Peki, Benzin, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? İşte, Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!