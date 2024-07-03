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Haberler Yaşam Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:07

Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

3 Temmuz 2024 Çarşamba günü enflasyon rakamları netleşti. Bu noktada benzine motorine ve LPG'ye gelecek olan ÖTV zammı da belli oldu. Benzin, motorin ve otogazda (LPG) maktu ÖTV tutarları altı aylık üretici enflasyonu kadar zamlandı. Peki, Benzin, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? İşte, Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

Bugünden geçerli olacak şekilde, LPG (otogaz) grubunda KDV dahil ÖTV artışı (fiyat artışı) meydana geldi. Bu noktada bugün itibarıyla artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak. Peki, Benzin, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı ne kadar? İşte, Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı detayları...

Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bugünden geçerli olacak şekilde, LPG (otogaz) grubunda KDV dahil 95 kuruş ÖTV artışı (fiyat artışı) meydana geldi.

Benzin grubunda KDV dahil 2,21 TL, motorin grubunda ise KDV dahil 2,07 TL ÖTV artışı (fiyat artışı) yapıldı.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

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Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

Fiyat arışının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 44,69 TL'ye, Ankara'da 45,69 TL'ye, İzmir'de 46,05 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.

Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzin, motorine ve LPG’ye ÖTV zammı geldi mi, ne kadar? Akaryakıtta Temmuz 2024 ÖTV zammı belli oldu!
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