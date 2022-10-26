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Haberler Yaşam BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:35

BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Motorin ve benzin fiyatı için araştırmalar sürüyor. Küresel krizler nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da inişli çıkışlı bir grafiğe neden oluyordu. Son olarak motorine 99 kuruşluk bir zammın ardından indirim müjdesi gelmişti. Şimdilerde ise araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel benzin motorin fiyatı son durum

BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken zam ve indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatındaki son durum merak ediliyor. Araç sahipleri özellikle sabah saatlerinden itibaren "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak motorine yapılan 99 kuruşluk zammın ardından motorine 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin indirimli fiyat listesi.

BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM (26 EKİM 2022)

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

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BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Motorin 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,50 TL

Benzin fiyatı: 20,78 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,37 TL

Benzin fiyatı: 20,63 TL

BENZİN VE MAZOT LİTRE FİYATI SON LİSTE: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,52 TL

Benzin fiyatı: 20,76 TL

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