Haberler Yaşam Benzin ve mazot litre fiyatı tablosu: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 27.10.2022 01:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 01:20

Benzin ve mazot litre fiyatı tablosu: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi? İşte tüm detaylar

Motorin ve benzin fiyatı için araştırmalar sürüyor. Küresel krizler nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da inişli çıkışlı bir grafiğe neden oluyordu. Son olarak motorine 99 kuruşluk bir zammın ardından indirim müjdesi gelmişti. Şimdilerde ise araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel benzin motorin fiyatı son durum