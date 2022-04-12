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Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
07:36
Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?
Motorin fiyatları son dakika gelişmeleri ile son günlerde takip ediliyor. Mazot ve benzin fiyatları brent petrol fiyatından etkilenerek inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Brent petrolün düşüşü benzinde ve motorinde indirim beklentisini oluşturmuştu. Dün gelen son dakika bilgisiyle beklenen mazot indirimi yaşandı. Motorin fiyatı 1.05 liralık bir indirim aldı. Brent petrolde düşüşün devam etmesi önümüzdeki günlerde benzin fiyatı indirim beklentisini güçlendiriyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ile mazot ve benzin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte, akaryakıt fiyatları son durum...