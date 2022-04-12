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Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 07:36

Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatları son dakika gelişmeleri ile son günlerde takip ediliyor. Mazot ve benzin fiyatları brent petrol fiyatından etkilenerek inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Brent petrolün düşüşü benzinde ve motorinde indirim beklentisini oluşturmuştu. Dün gelen son dakika bilgisiyle beklenen mazot indirimi yaşandı. Motorin fiyatı 1.05 liralık bir indirim aldı. Brent petrolde düşüşün devam etmesi önümüzdeki günlerde benzin fiyatı indirim beklentisini güçlendiriyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ile mazot ve benzin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte, akaryakıt fiyatları son durum...

Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşından oldukça etkilenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafik üzerinde seyrediyordu. Tüm dünyayı etkileyen olaylar ve diplomatik görüşmeler sebebiyle etkilenen brent petrol fiyatı düşüş yaşadıktan sonra motorin fiyatı ve benzin fiyatları indirim beklentisine girmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi. "1 litre benzin - motorin ne kadar, kaç tl" soruları yanıt arıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar? Mazot ve benzin litresi ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNDE İNDİRİM!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen olumlu tavırlar brent petrol fiyatında düşüş yaşattı. Bu düşüş ile birlikte ise akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başlamıştı. Dün duyurulan son dakika gelişmesiyle bugünden itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi!

İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları;

Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM

Dün akşam saatleri itibarıyla duyurulan 1,04 TL motorin indirimi bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.

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Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

Benzin ve motorin fiyatı 12 Nisan 2022 Güncel: Mazot ve benzin fiyatları ne kadar, indirim ya da zam var mı? Benzin litresi ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

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