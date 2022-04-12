Son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşından oldukça etkilenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafik üzerinde seyrediyordu. Tüm dünyayı etkileyen olaylar ve diplomatik görüşmeler sebebiyle etkilenen brent petrol fiyatı düşüş yaşadıktan sonra motorin fiyatı ve benzin fiyatları indirim beklentisine girmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi. "1 litre benzin - motorin ne kadar, kaç tl" soruları yanıt arıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar? Mazot ve benzin litresi ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNDE İNDİRİM!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen olumlu tavırlar brent petrol fiyatında düşüş yaşattı. Bu düşüş ile birlikte ise akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başlamıştı. Dün duyurulan son dakika gelişmesiyle bugünden itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi!

İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları;