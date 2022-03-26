Haberler Yaşam BENZİN MOTORİN FİYATI Brent petrolün etkisinde! 26 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 08:00

BENZİN MOTORİN FİYATI Brent petrolün etkisinde! 26 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Rusya Ukrayna savaşının da etkileriyle bir süredir zam ve indirim haberleriyle gündeme gelen motorin ve benzin fiyatı 26 Mart gelişmeleriyle de yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri, gün içerisinde gelen bu artış ve düşüş haberlerine odaklandı. Brent petrolün varil fiyatındaki gelişmelerle akaryakıt fiyatları, anlık olarak etkilendiğinden artık oldukça hareketli bir grafikle dikkat çekiyor. Bu noktada ise "26 Mart 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık benzin – motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarında son durum...