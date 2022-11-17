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Haberler Yaşam Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 10:37

Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatı yaşadığı indirim ve zam haberleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, benzine 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından ise "17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrol bu hafta 92 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirimle yansıdı. Peki, 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi? İşte son durum ve detaylar.

Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatı gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petroldeki iniş ve çıkışlarla beraber şekillenen akaryakıt fiyatları özellikle araç sahipleri tarafından merak konusu haline geliyor. "17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte motorin (mazot) benzin fiyatında son durum ve detaylar.

Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.93 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

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Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.92 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.07 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,89 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.07 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,93 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

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