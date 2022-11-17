Haberler Yaşam Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 10:37

Benzine flaş indirim: Benzin ve motorin fiyatı güncellendi! 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatı yaşadığı indirim ve zam haberleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, benzine 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından ise "17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Brent petrol bu hafta 92 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirimle yansıdı. Peki, 17 Kasım Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi? İşte son durum ve detaylar.