Haberler Yaşam SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatına indirim haberleri de peş peşe geldi! 3 Nisan 2022 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:44

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatına indirim haberleri de peş peşe geldi! 3 Nisan 2022 1 Litre Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL,

Brent petroldeki düşüş akaryakıtta indirim haberlerini de beraberinde getirirken araç sahipleri benzin ve motorin fiyatı son dakika canlı ve güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Hal böyleyken gün içerisinde "3 Nisan 2022 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bilindiği üzere son dönemde akaryakıtta ani iniş ve çıkışlar meydana geliyor. Peki, 3 Nisan 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte fiyatlardaki son durum...