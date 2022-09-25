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Giriş Tarihi: 25.09.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 07:51

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

Akaryakıt benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce "25 Eylül 2022 Benzin, akaryakıt, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Fed faiz kararı sonrası petrol, 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oldu. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı akaryakıtta yaşanan son dakika gelişmeleri sebebiyle merak ediliyor. Gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden petrolün varili 86 dolardan işlem görürken brent petrol fiyatı düştü. Bu sırada milyonlar Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 25 Eylül 2022 Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt arıyor. İşte benzin fiyatı son durum

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK, NE ZAMAN?

Benzin ve motorin fiyatları brent petrol piyasasındaki dalgalanmalarla yeniden belirleniyor. Fed faiz kararı sonrası petrol, 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim bekleniyor.

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Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları, 85 dolar bandına çekilerek 9 ayın dibini gördü. Petrol en son Ocak ayında bu seviyelerden işlem görmüştü. Petrol tarafında yaşanan bu gelişme sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Peki benzine indirim gelecek mi? İşte merak konusu olan o sorunun yanıtı...

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak bir gelişme olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,11 TL

LPG: 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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