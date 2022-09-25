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Giriş Tarihi: 25.09.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 07:51

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?

Akaryakıt benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstasyon duraklarına gidilmeden önce "25 Eylül 2022 Benzin, akaryakıt, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Fed faiz kararı sonrası petrol, 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oldu. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2022 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim geldi mi?