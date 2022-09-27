Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:41

BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika hareketliliği haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Eylül ayı Fed faiz kararı sonrası brent petrol 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatı merak edilirken milyonlarca araç sahibi "27 Eylül 2022 Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere benzin fiyatları son durum

BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, benzin ve motorin indirim geldi mi sorusuna araç sahiplerinin yanıt arayışı sürüyor. Benzin fiyatlarında artış ya da düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar inişli çıkışlı grafiğin takibini yapıyor. Brent petroldeki düşüş hali benzin fiyatı indirim beklentisi güçleniyor. Peki Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?

BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,11 TL

LPG: 10,98 TL

BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

SON DAKİKA