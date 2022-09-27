BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, benzin ve motorin indirim geldi mi sorusuna araç sahiplerinin yanıt arayışı sürüyor. Benzin fiyatlarında artış ya da düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar inişli çıkışlı grafiğin takibini yapıyor. Brent petroldeki düşüş hali benzin fiyatı indirim beklentisi güçleniyor. Peki Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Bugün mazot, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim ne zaman gelecek?