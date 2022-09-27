BENZİN FİYATI VE MOTORİN İNDİRİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir 27 Eylül 2022 Bugün Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt benzin fiyatı son dakika hareketliliği haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Eylül ayı Fed faiz kararı sonrası brent petrol 85,51 dolar seviyesini görerek 9 ayın düşük seviyesini test etti. Bu gerileme sonrası motorin ve benzin fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatı merak edilirken milyonlarca araç sahibi "27 Eylül 2022 Mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere benzin fiyatları son durum