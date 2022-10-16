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Haberler Yaşam BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:01

BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Son dönemde iniş ve çıkışlarıyla yeniden dikkat çeken benzin ve motorin fiyatı, araç sahipleri tarafından da merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıtta indirim haberleri beklentileri doğmuş ancak dolar kurundaki artış, pompaya zam olarak yansımasına neden oldu. Bu kapsamda ise vatandaşlar "16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Son olarak motorine 1,01 TL zam geldiği duyuruldu. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyle benzin ve motorin litre fiyatı.

BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatı güncel gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasındaki ani iniş ve çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken akaryakıt fiyatları son durumu ile özellikle araç sahipleri tarafından merak ediliyor. "16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. İşte uygulanan indirim ve zamların ardından motorin ve benzin fiyatında son durum.

BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum;

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BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

BENZİN - MOTORİN litre fiyatında dalgalanma sürüyor! 16 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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