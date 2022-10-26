Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Benzin ve motorin (mazot) fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 07:30

Benzin ve motorin (mazot) fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Motorin ve benzin fiyatı için araştırmalar sürüyor. Küresel krizler nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da inişli çıkışlı bir grafiğe neden oluyordu. Son olarak motorine 99 kuruşluk bir zammın ardından indirim müjdesi gelmişti. Şimdilerde ise araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel benzin motorin fiyatı son durum

Benzin ve motorin mazot fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken zam ve indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatındaki son durum merak ediliyor. Araç sahipleri özellikle sabah saatlerinden itibaren "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" sorularına yanıt arıyor. Son olarak motorine yapılan 99 kuruşluk zammın ardından motorine 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin indirimli fiyat listesi.

Benzin ve motorin mazot fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM (26 EKİM 2022)

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin ve motorin mazot fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Motorin 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

Benzin ve motorin mazot fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,50 TL

Benzin fiyatı: 20,78 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,37 TL

Benzin fiyatı: 20,63 TL

Benzin ve motorin mazot fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,52 TL

Benzin fiyatı: 20,76 TL

SON DAKİKA