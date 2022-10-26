Haberler Yaşam Benzin ve motorin (mazot) fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 07:30

Benzin ve motorin (mazot) fiyatında son veriler: 26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?

Motorin ve benzin fiyatı için araştırmalar sürüyor. Küresel krizler nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da inişli çıkışlı bir grafiğe neden oluyordu. Son olarak motorine 99 kuruşluk bir zammın ardından indirim müjdesi gelmişti. Şimdilerde ise araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce "26 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel benzin motorin fiyatı son durum