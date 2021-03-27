Berat Kandili gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar ile sureler neler? Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir?

Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Bu yıl Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Berat Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir. Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;