BERAT KANDİLİ İBADETLERİ: Diyanet ile Berat Kandili’nde hangi ibadetler yerine getirilmeli?

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;

Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.