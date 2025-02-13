Haberler
Yaşam
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ LİSTESİ: Diyanet paylaştı! Berat Kandili’nde hangi dualar okunur, ibadetler yapılır?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
06:30
Berat Kandili ibadetleri, bu mübarek gece öncesinde İslam aleminin gündeminde. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede idrak edilen kandil İslam aleminde mübarek geceler arasında yer alır. Müminlerin bu gecede günah yüklerinden kurtulup, ilaha ereceğine inanılır. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, nasıl dua edilir? İşte, Diyanet ile bu gece yapılması gerekenler!