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Berat Kandili ibadetleri ve duaları: Berat Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet ile bu gece yapılması gerekenler!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
14:11
Berat Kandili ibadetleri, bu mübarek gece öncesinde İslam aleminin gündeminde. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede idrak edilen kandil İslam aleminde mübarek geceler arasında yer alır. Müminlerin bu gecede günah yüklerinden kurtulup, ilaha ereceğine inanılır. Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, nasıl dua edilir? İşte, Diyanet ile bu gece yapılması gerekenler!