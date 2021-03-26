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Haberler Yaşam Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

ile ilgili hadisler: nedir?

Mübarek 3 aylardan olan ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gecede idrak edilmektedir. alemi için pek çok anlam ve önemi bulunan bu geceye Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "" adı verilmiştir. Öte yandan bu önemli geceyi ibadet ve dualarla geçirecek olanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat Kandili ile ilgili hadislerini okumak isteyerek bu yönde araştırmalar yapmayı sürdürüyor. ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 07:45
Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

Yüce Allah, ilahi rahmetini bol bol indirdiği, rızık ve şifâ kapılarını tamamen açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet ettiği, Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkiplerin kullanıldığı Berat gecesini idrak edecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamlı ve önemli geceyi ibadet ve duayla geçirecek olanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) ile ilgili hadislerine erişerek okumak istiyor.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler ve merak edilen tüm bilgiler şöyle;

Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

" ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"6 . der.

İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.

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Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

Peygamber s.a.v.'den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar."

İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390

Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinde belirtildiğine göre anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar"

Elmalı, a.g.e. VI/4293

Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

Başka bir hadiste ise "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)

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