Berat Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.V Berat Kandili ile ilgili hadisleri nedir?

Yüce Allah, ilahi rahmetini bol bol indirdiği, rızık ve şifâ kapılarını tamamen açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet ettiği, Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkiplerin kullanıldığı Berat gecesini idrak edecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamlı ve önemli geceyi ibadet ve duayla geçirecek olanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Berat Kandili ile ilgili hadislerine erişerek okumak istiyor.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan Berat Kandili ile ilgili ayet ve hadisler ve merak edilen tüm bilgiler şöyle;