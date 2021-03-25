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Haberler Yaşam Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni mesajı seçenekleri

Senenin üçüncü kandiline gün sayarken şimdiden binlerce kişi mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. ayının müjdeleyicisi olan bu mübarek güne erişmiş olmanın huzurunu yaşayan Müslüman alemi sevdikleriyle gerek sosyal medya gerekse çeşitli mecralar üzerinden paylaşmak üzere en güzel, dualı, anlamlı, ayetli Berat Kandili mesajları ve sözlerini bulmak istiyor. Bu noktada haberimizden en güzel Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni mesajı seçeneklerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 12:52
Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

mesajları ve sözleri bugün de binlerce kişinin araştırma konusu olmaya devam ediyor. ayının müjdeleyicisi, "Temize çıkmak" anlamını taşıyan bu mübarek günde Müslüman alemi sevdiklerinin kandilini kutlamak üzere Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni mesajı seçeneklerine ulaşmak istiyor. Bu noktada sabah.com.tr olarak sizler için en güzel Kandil Mesajları görsel ve metinlerini bir araya derledik. İşte 2021 yılına özel en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri…

2021 BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Mübarek Şaban ayında İslamiyet'te kutsal olarak kabul görülen Berat Kandili geldi çattı. Cumartesi günü yani 27 Mart tarihinde idrak edilecek olan bu tarih öncesinde vatanadaşlar şimdiden bu günün anlam ve önemini vurgulayıcı metin ve görselleri araştırmaya başladı. İşte sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri…

Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir.

Yüce Allah bu gecede Benü Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır.
Kendisine şirk koşanların yüzüne bakmaz.
Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin yüzüne bakmaz.

Akrabaları ile ilişkiyi kesenlerin yüzüne bakmaz.
Gururlu ve kibirlilerin, ana ve babasına asi olanların yüzüne bakmaz.

Ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. (BUHARİ)

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Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

*ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

*Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, yeni Kandil mesajı seçenekleri

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

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