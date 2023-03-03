Berat Kandili Mesajları ve Sözleri 2023: İşte Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli ve en güzel Berat Kandili mesajları ve Kandil mesajı sözleri...

Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek. Sevdiklerine Hayırlı Kandiller dilemek isteyenler ise "En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2023 Berat Kandili mesajları ve sözleri" arayışına çıktı. Bugünü ibadetle geçirmenin yanı sıra kişiler çeşitli mecralardan paylaşacakları Kandil mesajı ile sevdikleriyle günün anlam ve önemini paylaşmak istiyor. Bilindiği üzere bugünün faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Günün anlam ve önemini yansıtan görsel ve metinleri sizler için derledik. İşte En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli 2023 Berat Kandili mesajları ve Kandil mesajı sözleri...