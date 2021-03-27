Berat Kandili mesajları ve sözleri ile iyi kandiller dileyin 2021 Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri

YENİ, FARKLI VE GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…