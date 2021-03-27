Berat Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı: 2021 Berat Kandili mesajları resimli ve kısa, uzun, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları seçenekleri

Resimli Berat Kandil mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! Mübarek Berat Kandili için artık sayılı saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden 2021 dini ve kandil günleri takvimi yayınlandı. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan, Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi (yarın) idrak edilecek. Bu özel günde, müminler dualarla ve namazlarla ibadetlerini yerine getirecek. Yine bu mübarek gecenin anlamını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Hadisli, dualı ve resimli Kandil mesajı sözleri, kandil mesajları ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi herkesle paylaşılacak. İşte 2021 Berat Kandili mesajları resimli ve en güzel kandil mesajları…