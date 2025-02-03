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Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:41

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 31 Ocak Cuma günü başladı. Bu ay içinde idrak edilecek olan Berat Kandili tarihi ve bu geceye dair önemli bilgiler şimdiden araştırmalara konu oldu. Bu bağlamda Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek sorusu yanıt ararken Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimi ile söz konusu tarih netlik kazandı. Peki, 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dinimizde önemli bir yer tutuyor. Arapçada "temize çıkma, arınma" manasına gelen berat kelimesinden adını alan bu kıymetli gece Şaban ayının 15. gecesine tekabül ediyor. Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek, bu ay hangi kandiller var? İşte detaylar.

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Berat Kandili Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan gece kutlanıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

BERAT NE DEMEK?
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Şaban ayının 14. Gecesini 15. Geceye bağlayan gece idrak edilen Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" gibi tabirler kullanılmaktadır. Berat genel olarak "temize çıkma" anlamında kullanılmaktadır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

BERAT KANDİLİ NEDEN KUTLANIR, ÖNEMİ NE?
Ramazan ayından önceki son kandil gecesi olan Berat gecesi oldukça önemlidir. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır.

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber'in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.

Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

''Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

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