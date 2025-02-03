Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2025 Şubat ayında hangi kandiller var?

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

''Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)