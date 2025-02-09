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Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri
Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:48

Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesinde yılın 3. kandili idrak edilecek. Berat Kandili tarihi Diyanet takvimi ile takip ediliyor. İslam alemi 'temize çıkma' kelime anlamını simgeleyen bu özel geceyi ibadetle dolu geçirecek. Bu noktada geri sayım başladı. Peki; Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı, hangi gün idrak edilecek? İşte, bu yılın kandil tarihleri...

Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

Kandil tarihleri 2025 takviminde işaretlendi. Müslümanlar, bu özel gecede ibadetleriyle birlikte tövbelerini dile getirecek. Konuyla ilgili hadisler okunuyor. Peki; Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat Kandili 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

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Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" gibi kalıplar kullanılır.

Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

Rivayet edilen bazı hadislerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu geçmektedir.(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

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