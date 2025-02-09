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Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri
Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
13:48
Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı? 2025 Diyanet takvimi ile kandil tarihleri
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesinde yılın 3. kandili idrak edilecek. Berat Kandili tarihi Diyanet takvimi ile takip ediliyor. İslam alemi 'temize çıkma' kelime anlamını simgeleyen bu özel geceyi ibadetle dolu geçirecek. Bu noktada geri sayım başladı. Peki; Berat Kandili ne zaman, bu hafta mı, hangi gün idrak edilecek? İşte, bu yılın kandil tarihleri...