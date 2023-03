Berat Kandili, Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılır ve her yıl Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilir. Hadis kaynaklarında bugünün anlam ve önemine dair çok önemli bilgiler yer alırken, bu nedenle Berat gecesi dualar ve ibadetler ile geçirilir. Diyanet'in yayınladığı kandil günleri takvimi ile Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2023 hangi gün idrak edilir sorularının cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Berat Kandili gecesi ne zaman ve hangi gün? İşte, 2023 Kandil günleri takvimi…