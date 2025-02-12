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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
08:05
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?
Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve dua, tövbe, af dileme fırsatı sunan mübarek bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarihi açıklanan bu özel gece, müminlere günahlarından arınma ve kalpten tövbe etme imkanı sunar. Peki, Berat Kandili ne zaman, fazileti ve önemi nedir? İşte detaylar…