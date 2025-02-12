Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

Berat Kandili, İslam'ın önemli gece ve ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, dua ve tövbe için en güzel fırsatları sunarken, insanlar affedilme dilekleriyle Rabb'lerine yönelir. Peki, Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? İşte bu gecenin anlamı ve ibadetleri hakkında bilinmesi gerekenler…