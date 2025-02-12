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Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:05

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

Berat Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve dua, tövbe, af dileme fırsatı sunan mübarek bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarihi açıklanan bu özel gece, müminlere günahlarından arınma ve kalpten tövbe etme imkanı sunar. Peki, Berat Kandili ne zaman, fazileti ve önemi nedir? İşte detaylar…

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

Berat Kandili, İslam'ın önemli gece ve ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, dua ve tövbe için en güzel fırsatları sunarken, insanlar affedilme dilekleriyle Rabb'lerine yönelir. Peki, Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? İşte bu gecenin anlamı ve ibadetleri hakkında bilinmesi gerekenler…

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.

Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat sözü "berâet" kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre "Berat gecesi" günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet duyurdu! Berat Kandili fazileti ve önemi nedir?

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

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