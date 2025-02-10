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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:19
Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025
Berat Gecesi bu hafta idrak edilecek. İslam dini için özel günler arasında yer alan kandil tarihleri hicri takvimden hareketle Diyanet tarafından duyuruluyor. Berat Kandili tarihi de bu noktada araştırmalara konu olmuş durumda. Arapça 'Berâet' kelimesinden gelen bu isim 'temize çıkma' anlamı taşıyor. Peki; 2025 Berat Kandili ne zaman, hangi gün?