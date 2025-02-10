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Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:19

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

Berat Gecesi bu hafta idrak edilecek. İslam dini için özel günler arasında yer alan kandil tarihleri hicri takvimden hareketle Diyanet tarafından duyuruluyor. Berat Kandili tarihi de bu noktada araştırmalara konu olmuş durumda. Arapça 'Berâet' kelimesinden gelen bu isim 'temize çıkma' anlamı taşıyor. Peki; 2025 Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

Berat Kandili 2025 yılında hangi güne denk geliyor takvimlerde işaretlendi. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesinde yer alan kandil gecesinin ibadet planları şimdiden hazırlandı. Peki; Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat Kandili 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" gibi kalıplar kullanılır.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

Rivayet edilen bazı hadislerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu geçmektedir.(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile Berat Kandili tarihi 2025

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

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