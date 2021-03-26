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ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

İslam dininin kutsal gecelerinden olan mübarek gecesi yaklaşıyor. Ramazan-ı Şerif'in de habercisi olan Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Bu noktada, 2021 idrak edilecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Peki, bu yıl Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyane takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi!

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:53
Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

Ramazan'ın habercisi olan tarihi geldi çattı. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinmektedir. Bu yönde, idrak edilecek, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

2021 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil gecesini dualar ve ibadeletler geçirecek olanlar Berat Kandili ne zaman konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlanırken 2021 Berat Kandili tarihi de duyuruldu.

İşte, 2021 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı;

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Şaban ayının 14. günü idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir.

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Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir.

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