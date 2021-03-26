Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi yaklaşıyor

Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili tarihi geldi çattı. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinmektedir. Bu yönde, Berat kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

2021 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil gecesini dualar ve ibadeletler geçirecek olanlar Berat Kandili ne zaman konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlanırken 2021 Berat Kandili tarihi de duyuruldu.

İşte, 2021 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı;