Berat Kandili nedir? Berat Kandili anlamı ve önemi nelerdir?

"Berat" kelimesi; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşımaktadır. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Berat Gecesi'nde ibadet edilmesi büyük sevap olarak bilinirken Hz.Muhammed'in Berat Kandili'ne ilişkin "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' ifadesini buyurduğu bilinmektedir. Bu bakımdan; Berat Kandili önemi ve anlamı sorgulamaları vatandaşlarca yapılmaktadır. Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Bu yıl Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. İlahi affa nail olmanın umulduğu, günahlardan arınmayı, tövbe etmenin önemini kavratan bu mübarek gecenin anlam ve önemi büyüktür. Berat Kandili önemi ve anlamına dair bilgiler şu şekilde;