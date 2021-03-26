Berat Kandili nedir? Berat Kandili anlamı ve önemi nelerdir?

Bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek olan Berat Kandili için geri sayım başladı. Kelimenin aslı beraet olmakla birlikte anlam olarak ise kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşımaktadır. Bu mübarek gecenin dört ismi bulunur. En bilineni "leyle-i beraa (Berat Gecesi) olmakla birlikte "leyle-i mübareke", "leyle-i rahmet" ve "leyle-i sakk" isimleridir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu kıymetli gecenin önemi ve anlamı büyüktür. Bu geceyi ibadet ederek verimli şekilde geçirecek olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar için Berat Kandili nedir? Berat Kandili'nin anlamı ve önemi…