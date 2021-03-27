Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, anlamı, önemi ve yapılacak ibadetler!

Bu geceyi soran Hz. Aişe'ye Efendimiz şöyle demiştir: "Allah bu gece -hayvanları bol olan- Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat eder." (Tirmizi)
Yok mu af dileyen?
Bir hadiste şöyle bilgi veriliyor. "Şaban ayının ortasını (yani Berat Gecesi'nin) gece ibadet, gündüz oruçla geçirin. O gece Allah güneşin batmasıyla tecelli eder. Rahmetini yansıtır. Bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder."
"Yok mu benden af dileyen, affedeyim."
"Yok mu benden rızık isteyen, rızıklandırayım."
"Yok mu sıkıntıya düşen, afiyet vereyim."
"Yok mu şunu şunu isteyen, vereyim." (İbn Mace)
Seherde bağışlanma dilerlerdi
Kur'an-ı Kerim, geceyi ibadete ayırıp bol bol tövbe edenleri övgüyle anlatıyor. "Geceleri pek az uyurlardı.
Seherlerde bağışlanma dilerlerdi"
(Zariyat, 17-18). Bu gecelerde Müslüman'a düşen, ayetlerin yönlendirdiği gibi tövbe ve istiğfarla vakti doldurmaktır.