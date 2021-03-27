Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılacak ibadetleri!

Berat Kandili, bu gece idrak edilecek. Berat Kandili, İslam alemi için en önemli gecelerin başında gelmektedir. Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir. Berat Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE OLDU? İŞTE ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Bu kıymetli geceyi en verimli şekilde geçirecek olanlar, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, Berat Kandilinde ne oldu ve Berat Kandili önemi, anlamı, faziletleri neler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili nedir ve ne olmuştur? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri neler? SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, tüm merak edilenleri açıkladı.