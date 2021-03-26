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nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

Bu yıl 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek olan için geri sayım başladı. Kelimenin aslı beraet olmakla birlikte anlam olarak ise kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamı taşımaktadır. Bu mübarek gecenin dört ismi bulunur. En bilineni "leyle-i beraa () olmakla birlikte "leyle-i mübareke", "leyle-i rahmet" ve "leyle-i sakk" isimleridir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen bu kıymetli gecenin önemi ve anlamı büyüktür. Bu geceyi ibadet ederek verimli şekilde geçirecek olmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar için ? Berat Kandili'nin anlamı ve önemi…

Giriş Tarihi: 26.03.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 13:34
Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

"Berat" kelimesi; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşımaktadır. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan 'nde ibadet edilmesi büyük sevap olarak bilinirken Hz.Muhammed'in 'ne ilişkin "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' ifadesini buyurduğu bilinmektedir. Bu bakımdan; ve anlamı sorgulamaları vatandaşlarca yapılmaktadır. ? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Bu yıl Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. İlahi affa nail olmanın umulduğu, günahlardan arınmayı, tövbe etmenin önemini kavratan bu mübarek gecenin anlam ve önemi büyüktür. Berat Kandili önemi ve anlamına dair bilgiler şu şekilde;

Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

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Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor. Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Kandili nedir? İşte Berat Kandili'nin anlamı ve önemi

Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, , Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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