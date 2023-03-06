Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Berat Kandili orucu hakkında araştırmalar, kandilin gelmesiyle birlikte aratılmaya başlandı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilirken, Müslümanlar "Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. Bu özel günde dini görevini ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, Diyanet bilgisi üzerinden Berat Kandili nasıl niyet edilir sorusunu yöneltiyor. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün, hangi gün? Berat Kandili orucu nasıl niyet edilir, fazileti nelerdir? İşte konu hakkında detaylar