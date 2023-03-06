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Haberler Yaşam Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:07

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Berat Kandili orucu hakkında araştırmalar, kandilin gelmesiyle birlikte aratılmaya başlandı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilirken, Müslümanlar "Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. Bu özel günde dini görevini ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, Diyanet bilgisi üzerinden Berat Kandili nasıl niyet edilir sorusunu yöneltiyor. Peki, Berat Kandili orucu kaç gün, hangi gün? Berat Kandili orucu nasıl niyet edilir, fazileti nelerdir? İşte konu hakkında detaylar

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Berat Kandili orucu fazileti, niyeti ve hangi gün tutulacağı Müslümanlar tarafından aratılıyor. 6 Mart 2023 (bugün) kandil idrak edilecekken, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bu sebeple "Berat kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?" soruları yanıt aramakta. İslam alemi için mühim bir yere sahip olan kandil günlerinde oruç tutma çok önemli bir yere sahiptir. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor. Buna göre, Berat Gecesi nu yıl 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir.

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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün? Diyanet ile Berat Kandili orucu farz mı, nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

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