Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:01

Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Mübarek Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor. Günün feyzinden yararlanmak isteyen müminler kandilde çekilecek tesbih ve zikirleri araştırıyor. Bugünde namaz kılmak, oruç tutmak ve dua etmek yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Rahmet ve bağışlanma gecesi olan Berat Kandili tesbih ve zikirleri nelerdir, hangi dualar okunur? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam alemi Berat Kandili ibadetleri içerisinde yer alan tesbih ve zikirleri merak ediliyor. Bilindiği üzere Kandil geceleri, İslam alemi için yüksek maneviyat ve ibadetin doruklarda olduğu gecelerdendir. İslam dininde mübarek ve özel sayılan bu gece tesbih ve dualar ile geçirilir. Peki Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesinin aslı "Beraet"tir. Berat kelime anlamı bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak demektir. Bu geceye, bereketli bir gece olması hasebi ile amellerin temize çıkması, işlenilen günahların affolması için beraat gecesi denilmiştir. Ayrıca bu gece verilen 4 mübarek isim daha vardır. Bunlar; Leyle-i Mübâreke" "Leyle-i Berâe" "Leyle-i sâk", vesîka gecesi ve "Leyle-i rahme" rahmet gecesidir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu gece de amel defterleri yeniden yazılır. Yıl içerisinde doğacak çocuklar ve ölecek kimselerin isimleri belirlenir, Herkesin rızkı tertip olunur. Berat Kandili boyunca tövbe kapısı açık bırakılacaktır. Bu nedenle amel defterlerinin yazıldığı Berat Gecesi boyunca ibadet, dua ve tövbe istiğfar etmek çok önemlidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?

1000 Adet Estağfirullah El Azim

1001 Adet İhlas Suresi

1000 Adet La İlahe İllallah

1000 Adet Salavat

100 Adet Hasbinallahü Veniğmel Vekil

100 Adet La Havle Vela Kuvvete İla Billahil Alüyyül Azim

100 Adet Besmele

129 Adet Ya Latif

489 Adet Ya Fettah

100 Adet Subhanallahi Vebihamdihi Subhanallahil Aliyyül Azim

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAAT KANDİLİ GECESİ OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
SON DAKİKA