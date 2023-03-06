Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesinin aslı "Beraet"tir. Berat kelime anlamı bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak demektir. Bu geceye, bereketli bir gece olması hasebi ile amellerin temize çıkması, işlenilen günahların affolması için beraat gecesi denilmiştir. Ayrıca bu gece verilen 4 mübarek isim daha vardır. Bunlar; Leyle-i Mübâreke" "Leyle-i Berâe" "Leyle-i sâk", vesîka gecesi ve "Leyle-i rahme" rahmet gecesidir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bu gece de amel defterleri yeniden yazılır. Yıl içerisinde doğacak çocuklar ve ölecek kimselerin isimleri belirlenir, Herkesin rızkı tertip olunur. Berat Kandili boyunca tövbe kapısı açık bırakılacaktır. Bu nedenle amel defterlerinin yazıldığı Berat Gecesi boyunca ibadet, dua ve tövbe istiğfar etmek çok önemlidir.