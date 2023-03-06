Berat Kandili tesbih ve zikirleri: Mübarek Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?
1000 Adet Estağfirullah El Azim
1001 Adet İhlas Suresi
1000 Adet La İlahe İllallah
1000 Adet Salavat
100 Adet Hasbinallahü Veniğmel Vekil
100 Adet La Havle Vela Kuvvete İla Billahil Alüyyül Azim
100 Adet Besmele
129 Adet Ya Latif
489 Adet Ya Fettah
100 Adet Subhanallahi Vebihamdihi Subhanallahil Aliyyül Azim
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAAT KANDİLİ GECESİ OKUDUĞU DUA
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."